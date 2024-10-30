Разведка Венгрии пресекла попытку использовать мощности ВПК страны для поставок оружия в Украину.

Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш, пишет издание Magyar Nemzet.

Гуйяш подчеркнул, что Венгрия и дальше не будет поставлять Украине оружие и боеприпасы.

Венгерское военное производство стало "мишенью для иностранных спецслужб", отмечает издание. Из-за этого появилась угроза, что его продукция может попасть в Украину.

Ранее в Венгрии заявляли, что Евросоюз собирается направить своих военных инструкторов и советников в Украину, но Будапешт намерен блокировать этот процесс.

Также в Венгрии осудили предложения главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о снятии запрета для Украины на удары западным оружием по России.

Война в Украине идет уже 978-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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