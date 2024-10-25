Посла Хорватии вызвали в Министерсво иностранных дел Венгрии после заявления хорватского министра Ивана Анушича о позиции Будапешта в отношении Украины.

Об этом сообщает венгерское издание Telex.

Причиной дипломатического спора Будапешта и Загреба стали заявления Анушича на заседании комитета хорватского парламента.

Министр раскритиковал позицию президента Хорватии Зорана Милановича, который отказался отправить хорватских военнослужащих для участия в миссии НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU).

Анушич заявил, что, не участвуя в военных миссиях НАТО, Хорватия станет похожей на Сербию и Венгрию, которые открыто поддерживают Россию.

"Мы хотим стать на сторону Сербии, Венгрии, которые сейчас публично поддерживают Путина? Мы хотим быть частью этой команды и того мира, или частью мира, к которому мы сейчас принадлежим: западного мира, западных ценностей, западной цивилизации и западной демократии?" – сказал министр.

В ответ глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия стремится к лучшим отношениям со всеми своими соседями, включая Хорватию.

"Именно поэтому было неожиданно увидеть, что министр обороны Хорватии, похоже, выбрал новый вид спорта – оскорблять венгров... Я со всем уважением прошу хорватское правительство не втягивать нас в свои явно горячие внутриполитические споры с президентом", – сказал дипломат.

Сийярто добавил, что Венгрия не имеет никакого отношения к спору между хорватским правительством и главой государства.

"Они должны уладить это между собой и не должны в будущем оскорблять Венгрию под этим предлогом. Я считаю, что наши двусторонние отношения не оправдывают их втягивания нас в этот спор", – добавил Сийярто.

Напомним, на днях президент Хорватии заявил, что не допустит отправку своих войск в Украину.

Как стало известно, президент Хорватии не разрешил участие в миссиях НАТО по подготовке украинских военных.