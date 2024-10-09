Премьер Венгрии Виктор Орбан стал объектом атаки в ходе пресс-конференции.

Видео инцидента распространилось в политических телеграм-каналах.

На кадрах после нескольких слов речи Орбана раздаются крики и тот вздрагивает от неожиданности. Мимо стола с участниками выступления пробегает мужчина в голубой кофте, преследуемый людьми в серых пиджаках. В конце короткого ролика молодой человек оказывается на полу, откуда его поднимают и уводят.

По имеющимся данным, нападавшим был политик из оппозиционной партии. Его дейстиям помешала охрана.

"За сколько денег вы предали свою страну, премьер-министр? Вы продали её Путину, вы продали её Си Цзиньпину!" – кричал оппозиционер.

Ранее Орбан обсуждал с Китаем и Бразилией своё намерение инициировать мирный саммит между Украиной и РФ.

По данным СМИ, глава венгерского правительства пытается найти путь к прекращению российско-украинского конфликта посредством международного давления, поскольку Банковая и Кремль не особенно желают идти на переговоры.

Напомним, выступающему против военной помощи Украине и возобновление отношений с Москвой словацкому премьеру Фицо снова послали пулю.