Польша предлагает Украине покупать у нее вооружения в кредит. Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat.

По его словам, правительство Дональда Туска "внесло предложение по оборонному кредиту".

"Вот, пожалуйста, покупайте на польских заводах в кредит, а когда восстановитесь, то расплатитесь", - сказал Сикорский.

Также он отметил, что Польша имеет "собственные потребности в обороне" и его обязанность держать эту войну как можно дальше от их границ.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что договорился с НАТО о схеме, по которой Польша должна была передать Украине советские истребители МиГ-29, но поляки "нашли другую причину" не отдавать самолёты.

Сикорский на это ответил, что Варшава уже и так отдала почти 300 своих танков, "много тяжелой техники, в том числе самолетов". А сейчас оружие надо ей самой, чтобы быть готовой к обороне.

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