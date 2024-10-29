Президент Украины Владимир Зеленский не показал Польше тайные приложения к своему "плану победы".

Об этом сообщил польский президент Анджей Дуда в интервью радиостанции Radio Zet.

На вопрос ведущего, правда ли, что Украина теперь "не считается с Польшей", потому что та передала все свое оружие, Дуда ответил, что "в каком-то смысле так и есть". И добавил, что для Варшавы это было "ожидаемо", когда она "дала то, что могла".

По словам Дуды, он "спокойно" к этому относится.

"Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы Украина была страной, которая очень дружит с Польшей, и мне бы очень хотелось, чтобы у нас были самые лучшие отношения. Но в этом вся загвоздка - чтобы оба хотели одновременно", - заявил Дуда.

Он говорит, что Зеленский находится под давлением крупнейших украинских "доноров", которые поставляют больше всего оружия и помощи.

"Варшаве необходимо это учитывать, так как жизнь жестока", - отметил Дуда.

Напомним, Зеленский подтвердил, что поручил разработать "внутренний план усиления Украины", о котором на днях написали СМИ как о втором "плане победы" для внутреннего пользования.

Что означает план Зеленского и почему заговорили о ядерном оружии мы анализировали в отдельном материале.