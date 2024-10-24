Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что поручил разработать "внутренний план усиления Украины", о котором на днях написали СМИ как о втором "плане победы" для внутреннего пользования.

О документе он упомянул в своем телеграм-канале в публикации по итогам Ставки верховного главнокомандующего.

Ставка была посвящена подготовке к отопительному сезону. Как написал президент, новый план должен обеспечить Украине "внутренние результаты", которые касаются "фронта, ОПК, экономики и финансов, информационной сферы, обеспечения справедливости, региональной работы и других стратегических областей".

Отвечать за его подготовку будет секретарь СНБО Александр Литвиненко.

Напомним, вчера СМИ стало известно, что Зеленский создаст новый "план победы", который касается внутренней политики - то есть того, что должна сделать сама Украина, а не ее союзники.

Ранее его первый план, адресованный иностранным партнёрам, был подвергнут довольно резкой критике. Его пункты, особенно касательно приглашения Украины в НАТО, встречают в отдельных странах негативную реакцию.