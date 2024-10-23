США считают "провальным" "план победы" президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на источники.

По их данным, Вашингтону не понравилось, что план предполагает эскалацию конфликта с целью принудить РФ к переговорам на более выгодных для Украины условиях.

"Они говорят, что это обречено на провал, хотя часть проблемы в том, что они не говорят об этом украинскому президенту в лицо", - говорит источник.

Напомним, главный пункт плана - приглашение Украины в НАТО до завершения войны. Американцы прямо говорят, что не готовы к этому.

Что означает "план Зеленского" мы анализировали в отдельном материале. Также мы анализировали, зачем президент представил "план победы" и заговорил о ядерном оружии для Украины.

Война в Украине идет уже 971-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украинские военные сообщили, что россияне сумели закрепиться в частном секторе в восточной части Селидово, идет наступление на центр города. Также армия РФ штурмовала Вишневое к западу от Селидово, чтобы отрезать город от Покровска. По данным украинских военкоров, российские войска захватили северную часть Горняка (к северо-востоку от Курахово).

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