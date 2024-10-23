В Вашингтоне считают, что "план победы" Зеленского обречен на провал - The Economist
США считают "провальным" "план победы" президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на источники.
По их данным, Вашингтону не понравилось, что план предполагает эскалацию конфликта с целью принудить РФ к переговорам на более выгодных для Украины условиях.
"Они говорят, что это обречено на провал, хотя часть проблемы в том, что они не говорят об этом украинскому президенту в лицо", - говорит источник.
Напомним, главный пункт плана - приглашение Украины в НАТО до завершения войны. Американцы прямо говорят, что не готовы к этому.
Что означает "план Зеленского" мы анализировали в отдельном материале. Также мы анализировали, зачем президент представил "план победы" и заговорил о ядерном оружии для Украины.
Война в Украине идет уже 971-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 октября 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украинские военные сообщили, что россияне сумели закрепиться в частном секторе в восточной части Селидово, идет наступление на центр города. Также армия РФ штурмовала Вишневое к западу от Селидово, чтобы отрезать город от Покровска. По данным украинских военкоров, российские войска захватили северную часть Горняка (к северо-востоку от Курахово).
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