Статья в Le Monde, где со ссылкой на источники сообщалось, что США могут, в случае победы на выборах Камалы Харрис, снять свои возражения относительно приглашения Украины к вступлению в Альянс, прозвучала диссонансом на фоне публичных скептических оценок этого пункта "плана победы", которые звучали с Запада после его презентации Владимиром Зеленским.

И Германия, и США, и представители самого НАТО публично высказались против приглашения до окончания войны. Допустила поддержку этого пункта лишь Франция. Но ее власти в течение последнего года регулярно выступают с резкими заявлениями, которые, однако, другими странами Запада не поддерживаются и потому остаются лишь словами (достаточно вспомнить призывы Макрона к вводу западных войск в Украину).

Кроме того, само по себе приглашение в НАТО никак на ход боевых действий не повлияет, так как приглашение не равно вступлению. А вступление, по общему мнению на Западе, возможно лишь после окончания войны. Более того, если действительно есть задача принять Украину в НАТО, то приглашение страны в Альянс до окончания войны этой задаче противоречит. Потому что будет стимулировать Путина, провозгласившего нейтральный статус Украины своей главной целью, войну продолжать. Более логичным путем для вступления Украины в НАТО были бы договоренности с РФ о скорейшей остановке войны по линии фронта без каких-либо приглашений в Альянс и прочих намёков на грядущее вступление, чтоб "притупить бдительность" Путина. А потом, через некоторое время, когда ситуация успокоится, принять подконтрольную Киеву часть Украины в НАТО, с распространением на нее (но не на захваченные РФ территории) гарантий безопасности. Об этом, в частности, говорил экс-генсек НАТО Столтенберг. Подобную схему также будет крайне трудно воплотить в жизнь (о чем мы писали здесь). Но все ж таки, это более реалистичный сценарий вступления в НАТО, чем официальное приглашение в Альянс до окончания войны, которое эту войну пролонгирует на неопределённое время без каких-либо очевидных текущих выгод для Украины.

Поэтому до конца непонятно - является ли публикация во французской Le Monde реальным инсайдом или же попыткой информационно "продавить тему".

Однако "Страна" уже писала, что вероятность приглашения Украины в НАТО, а также выдачи разрешения на удары "дальнобоем" по территории РФ (ещё один ключевой пункт "плана победы" Зеленского), после выборов в США далеко не нулевая. Причем вне зависимости от того, кто на них победит - Харрис или Трамп.

Этого добивается "партия войны" на Западе.

В последнее время почему-то в информпространстве утвердилась теория о том, что власти ведущих стран НАТО хотят скорейшего завершения войны путем ее остановки по линии фронта.

Такая позиция действительно имеет место среди западных элит по разным причинам, которые мы подробно описывали здесь. Причем, в последнее время, она усиливается. В том числе и благодаря "плану победы" Зеленского, который некоторые расценили как системную попытку втянуть Альянс в войну с РФ (и заявления президента Украины на тему ядерного оружия это впечатление только укрепило).

Однако позиция "партии мира" на Западе пока не является доминирующей.

Доминирует позиция "партии войны", разделенной на две фракции. На умеренную, которая считает, что войну нужно поддерживать как можно дольше, но на "медленном огне", чтоб не допустить втягивания в нее Запада с угрозой ядерного конфликта (это позиция, в частности, Байдена). И на радикальную, которая считает, что Путин не посмеет применить ядерное оружие, а потому не нужно бояться переходить его "красные линии", вплоть до прямого участия армий НАТО в войне в Украине против РФ.

Однако, обе эти фракции считают, что война должна продолжаться, а попытки ее остановить по линии фронта необходимо пресечь в зародыше. Чтоб это было невозможно даже если на выборах в США победит Трамп.

И приглашение Украины в НАТО является одним из инструментов для реализации данной цели, так как фактически это уничтожает базу компромиссов (или, как минимум, крайне затрудняет их нахождение) в треугольнике Украина-Запад-РФ для остановки боевых действий, учитывая, что Кремль ставит нейтральный статус главным условием прекращения войны.

Позиции "партии войны" на Западе чрезвычайно сильны в политических кругах, а также в информационной сфере.

Один пример - в июле десятки учёных с мировым именем, лауреатов Нобелевской премии подписали воззвание с призывом к немедленному прекращению огня в Украине.

По идее, на Западе оно должно было бы стать информационной бомбой, учитывая авторитет подписантов. Однако этого не произошло. В СМИ обращение прошло практически незамеченным, потому что оно прямо противоречило повестке "партии войны".

"Партия войны" подпитывается растущими заказами ВПК, что создает мощный слой заинтересованных лиц в продолжении военных действий.

Кроме того, в информполе периодически "прокачивается" точка зрения, что демократия, соблюдения прав человека и высокий уровень жизни в странах Запада являются не конкурентными преимуществами, а источником их слабости, которые мешают в противостоянии с Россией и Китаем. А потому нужно сильно "подкрутить" и демократию, и уровень жизни, чтоб больше тратить на оружие, а не на социалку, и чтоб никто не возмущался. И война для этого является вполне очевидным поводом.

Естественно, такой подход вряд ли понравится западным обществам. Кроме того, там присутствуют сильные опасения ядерного конфликта, в случае дальнейшего продолжения войны или ее эскалации. Поэтому призывы пригласить Украину в НАТО и разрешить удары по территории РФ и сталкиваются с сильным сопротивлением.

Однако, повторимся, нельзя на 100% исключать, что обе темы могут попытаться реализовать после выборов в США при любом их исходе.

Для Украины приглашение в НАТО, как уже писалось выше, будет означать продолжение войны на истощение на неопределенный срок.

В "партии войны" проводят линию, что в долгой войне РФ рано или поздно истощится и потерпит поражение. Однако такой сценарий несёт огромный риск и для Украины. Риск истощиться гораздо раньше, чем Россия.

Незадолго до войны вышел фильм "Не смотрите наверх" про то, как на Землю летит комета, но это как угрозу всерьез почти никто не воспринимает. После начала вторжения РФ многие его сочли пророческим, с учетом того, что в это вторжение мало кто верил. Но меньше помнят еще один американский фильм, который был выпущен в январе 2021 года – "Смертельная зона". Там описывается Украина 2036 года – страна, в которой уже много лет идет война и царит полная разруха. Часть территории захвачена Россией. На остальной части действуют "пророссийские повстанцы" и "проукраинское сопротивление", которому помогают американцы. При этом "сопротивленцы" американцев не любят, считают, что они специально поддерживают долгую войну в Украине, чтоб создавать проблемы России. Как дошла страна до такой судьбы – в фильме четко не поясняется. Но если война будет продолжаться более 10 лет, описанная в "Смертельной зоне" картина будущего может стать не фантастикой, а реальностью.