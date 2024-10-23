"Утешительный приз". США выделят Украине $800 миллионов на собственное производство дронов
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США выделят Украине 800 миллионов долларов на производство дальнобойных беспилотников.
Об этом пишет The New York Times.
Как сказано в заметке газеты, такое решение "может стать своего рода утешительным призом для Зеленского", который не добился от партнёров разрешения на дальнобойные удары по территории России, и "свидетельствует об изменении тактики Запада". Украину хотят обеспечить возможностью "вести войну собственным оружием и на своих условиях".
С начала российского вторжения США предоставили Украине более 61 миллиарда долларов в качестве помощи в сфере безопасности, но отказывались давать деньги на оружие Украине напрямую, "вместо этого представляя свою помощь Киеву в войне как способ поддержать американские компании и минимизировать потенциальную коррупцию". Но в последнее время помощь Украине уменьшилась, отчасти из-за опасений по поводу сокращения запасов Пентагона. А западные чиновники стали хвалить украинские удары дальнобойными дронами по российским объектам, в результате которых за несколько дней были уничтожены около 100 тысяч тонн боеприпасов.
Напомним, на днях министр обороны США Ллойд Остин прибыл с необъявленным визитом в Киев. В столице он объявил о выделении нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.
Незадолго до этого он прямо заявил, что Украина должна бить по РФ своими дальнобойными дронами, не рассчитывая на западные ракеты из-за их дороговизны.