Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США выделят Украине 800 миллионов долларов на производство дальнобойных беспилотников.

Об этом пишет The New York Times.

Как сказано в заметке газеты, такое решение "может стать своего рода утешительным призом для Зеленского", который не добился от партнёров разрешения на дальнобойные удары по территории России, и "свидетельствует об изменении тактики Запада". Украину хотят обеспечить возможностью "вести войну собственным оружием и на своих условиях".

С начала российского вторжения США предоставили Украине более 61 миллиарда долларов в качестве помощи в сфере безопасности, но отказывались давать деньги на оружие Украине напрямую, "вместо этого представляя свою помощь Киеву в войне как способ поддержать американские компании и минимизировать потенциальную коррупцию". Но в последнее время помощь Украине уменьшилась, отчасти из-за опасений по поводу сокращения запасов Пентагона. А западные чиновники стали хвалить украинские удары дальнобойными дронами по российским объектам, в результате которых за несколько дней были уничтожены около 100 тысяч тонн боеприпасов.

Напомним, на днях министр обороны США Ллойд Остин прибыл с необъявленным визитом в Киев. В столице он объявил о выделении нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.

Незадолго до этого он прямо заявил, что Украина должна бить по РФ своими дальнобойными дронами, не рассчитывая на западные ракеты из-за их дороговизны.