Зеленский создаст новый план победы, который касается внутренней политики
Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать до конца года ещё один план на время войны. Он касается того, что должна сделать сама Украина, а не союзники.
Об этом пишет "ВВС-Украина" со ссылкой на источники.
Эта инициатива не является альтернативой "плану победы" - речь во втором плане пойдет о внутренних решениях во многих сферах, от ВПК и обороны до экономики и социальной политики. По замыслу Зеленского, в отличие от "плана победы", который больше касается действий западных партнеров, новый план будет предусматривать шаги, которые должна выполнить сама Украина.
"Цель – сделать всё возможное, чтобы сохранить единство и добиться результатов в разных сферах развития страны", – сказал изданию источник.
Напомним, "план победы" Зеленского, представленный ранее, является набором требований к Западу: пригласить Украину в НАТО, дать разрешение на дальнобойные удары по территории РФ, инвестировать в экономику страны, разместить в Украине пакет неядерного сдерживания.
У западных союзников он вызвал неоднозначную реакцию, дискуссии по поводу этих требований Киева до сих пор продолжаются.