Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать до конца года ещё один план на время войны. Он касается того, что должна сделать сама Украина, а не союзники.

Об этом пишет "ВВС-Украина" со ссылкой на источники.

Эта инициатива не является альтернативой "плану победы" - речь во втором плане пойдет о внутренних решениях во многих сферах, от ВПК и обороны до экономики и социальной политики. По замыслу Зеленского, в отличие от "плана победы", который больше касается действий западных партнеров, новый план будет предусматривать шаги, которые должна выполнить сама Украина.

"Цель – сделать всё возможное, чтобы сохранить единство и добиться результатов в разных сферах развития страны", – сказал изданию источник.

Напомним, "план победы" Зеленского, представленный ранее, является набором требований к Западу: пригласить Украину в НАТО, дать разрешение на дальнобойные удары по территории РФ, инвестировать в экономику страны, разместить в Украине пакет неядерного сдерживания.

У западных союзников он вызвал неоднозначную реакцию, дискуссии по поводу этих требований Киева до сих пор продолжаются.