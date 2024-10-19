В Киеве находится с визитом министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Фрагмент видеозаписи его речи публикуют политические обозреватели.

Основные заявления дипломата представлены ниже:

Франция поддерживает "план победы" Зеленского и готова помогать, сколько это необходимо.

"На каждом этапе борьбы Украины мы должны оказывать поддержку для того, чтобы она могла противостоять агрессору. И в тот момент, когда она (Банковая - Ред.) решит и как она это решит, можно открыть переговоры о мире", – сказал французский дипломат.

Отметим, что другие крупные западные страны пока не высказывались однозначно в поддержку "плана победы", заявляя об отсутствии консенсуса по его двум основным вопросам – приглашения Украины в НАТО и разрешения ВСУ на удары дальнобойными ракетами по РФ.

Отправка солдат КНДР на войну с Украиной может привести к тому, что конфликт расширится на территорию Азии.

"Если это правда – а мы прислушиваемся к мнению украинских партнёров – то я думаю, такое решение имело бы серьёзные последствия, поскольку это выведет войну на новый масштаб эскалации. Это несёт риски того, что эта война перейдёт на территорию Азии", – сказал Барро.

Первые самолеты Mirage-2000 Киев получит в начале 2025 года.

"Первые самолёты Mirage-2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года. Также Франция будет готовить пилотов для этих самолётов", – заверил глава МИД Франции.

Также Барро добавил, что Франция "открыта для идеи" приглашения Украины в НАТО, но будет продолжать переговоры с союзниками по этому вопросу.

"Что касается приглашения Украины вступить в НАТО, мы открыты для него, и это обсуждение, которое мы ведем с нашими партнерами", - сказал министр, которого цитирует агентство Reuters.

Ранее министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад заявлял, что Франция пытается убедить НАТО в необходимости немедленного принятия Украины в Альянс.

Тем временем война в Украине продолжается 967-й день. Последние новости с ключевыми событиями 19 октября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.