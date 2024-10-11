Франция передаст Украине в следующем году от двенадцати до двадцати самолетов Mirage 2000-5F. Об этом сообщает издание Avionslegendaires.

Первая партия должна быть поставлена до 30 марта 2025 года. До тех пор французские команды должны обеспечить оперативную трансформацию пилотов и повышение квалификации механиков и оружейников.

Одним из основных изменений будет способность нести и запускать крылатую ракету SCALP-EG, которая уже находится на вооружении ВСУ.

Самолеты также будут перекрашены в украинские цвета.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция передаст Украине истребители Mirage 2000 в январе - марте следующего года. Сообщалось, что самолеты будут оснащены новыми вооружениями типа "воздух - земля" и средствами РЭБ.

Война в Украине идет уже 961-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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