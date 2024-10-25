Польша не будет передавать Украине оружие, купленное для своих нужд у Южной Кореи.

Об этом во время брифинга в Сеуле заявил польский президент Анджей Дуда.

Он подтвердил, что Киев спрашивал о возможности получить через Варшаву южнокорейское оружие.

"Не рассматривается ни один сценарий, по которому мы кому-то передаем оружие, которое недавно купили за миллиарды злотых из карманов польских налогоплательщиков. Это оружие предназначено для обеспечения безопасности и обороны Республики Польша", - сказал Дуда.

Польша купила у Южной Кореи около тысячи танков K2, более 600 самоходных артиллерийских установок K9, около 300 САУ K239 и 48 истребителей FA-50. Поставки приобретенного вооружения уже начались.

Напомним, на днях президент Южной Кореи заявил о возможности поставок оружия напрямую Украине, если военные КНДР отправятся на войну на стороне России.

"Мы придерживаемся принципа отказа от прямых поставок смертоносного оружия, но мы можем пересматривать этот вопрос более гибко в зависимости от военной активности Северной Кореи", — сказал Юн Сок Ёль.

Незадолго до этого польский министр обороны сообщил, что его сограждане возмущены молодыми украинцами, которые в чужой стране ведут роскошный образ жизни, пока дома идет война.