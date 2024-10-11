Живущая в Польше украинка заявила, что ее уволили с работы в аэропорту из-за видео в ТикТоке, на котором она воспроизводила сцену, как ее кроет матом поляк.

Рассказ об этом девушка выложила в упомянутой соцсети.

По ее словам, каждый украинец в Польше (или гражданин другой страны, кого поляки из-за акцента принимают за украинца) хотя бы раз раз слышал в свой адрес фразу: "Wypierdalaj na Ukraine" (в перевозе "пи@дуй в Украину").

Однажды она услышала ее в свой адрес от мужчины в возрасте около 50 лет, причем без всякого повода. В тот день у нее на работе была небольшая загрузка, и она решила записать видео в ТикТок, в котором воспроизвела сценку с поляком.

"Я разыгрываю сценку, в которой ко мне подходит рандомный поляк и говорит мне "С@бись отсюда", - сообщила девушка.

Видео буквально за ночь стало вирусным, а на следующее утро ее уволили. Видео же заставили удалить из соцсетей и с телефона.

Напомним, вчера мы публиковали видео избиения украинского таксиста в Польше. В ролике его тоже оскорбляли поляки.

В прошлом году в Польше пьяный пассажир напал на украинского студента, подрабатывающего таксистом. Тогда поляка задержали.