В Польше пьяный пассажир напал на украинского студента, подрабатывающего таксистом. Поляка уже задержали, сообщает полиция.

Инцидент произошел 8 сентября в Гданьске, он попал на видеокамеру в салоне машины, запись с нее публикуют СМИ.

40-летний и 43-летний поляки заказали такси Uber из аэропорта.

При посадке украинец сообщил пассажиру, что с пивом в авто нельзя. Подвыпивший поляк и его друг все равно сели в салон, пассажир рядом с водительским креслом принялся оскорблять водителя, в том числе из-за того, что тот украинец. Он заявил, что является поляком и в своей стране может делать что угодно, в том числе ездить с пивом на такси.

В итоге во время езды поляк ударил парня по лицу, сбив очки, и пытался схватить его за шею. Украинца спас газовый баллончик. Он сумел прыснуть из него на нападавшего, открыть дверь и позвать на помощь.

40-летнего мужчину, ударившего таксиста, на следующее утро задержали в Пруще Гданьском. Его спутника задержали в тот же день в аэропорту Кракова, когда он пытался вылететь в Норвегию.

Обоих мужчин обвиняют в угрозах и причинении незначительного вреда здоровью. За содеянное им грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее мы рассказывали, как пьяный житель польского города Познань напал на группу украинцев, которые разговаривали на родном языке. Одного из них поляк избил ногами по голове. В результате пострадавший был госпитализирован, полиция задержала хулигана.

Также мы сообщали, что в Польше группа подростков в автобусе избила водителя-украинца. Мужчину пришлось госпитализировать с серьезными травмами.