В Польше обнаружили мертвыми двух украинцев - 36-летнего мужчину и 31-летнюю женщину. Их тела обнаружили в арендуемой квартире в городе Лодзи на улице Пётрковской.

Об этом сообщает польская газета Wprost.

Мужчина лежал на кровати, тело женщины находилось в кресле.

Угарный газ в квартире обнаружен не был, но в одной из комнат был газовый обогреватель. Причина смерти украинцев устанавливается.

Правоохранители не исключают причастности третьих лиц к гибели украинцев.

Ранее сообщалось, что в Румынии нашли мертвым украинца, который пытался сбежать из страны через горы.

Также мы писали, что в Германии ливанец жестоко избил беженку из Украины. По данным полиции, при встрече она получила удар кулаком в лицо. После того, как девушка упала, ливанец, по версии следствия, начал бить её ногами по голове, а затем взял метлу и стал избивать беженку черенком. Ее оперировали 3,5 часа.

Кроме того, сообщали, что в Ирландии напали на украинских беженцев. Мать и дочь получили 70 ножевых ранений и чудом выжили. Личность подозреваемого полиция установила.