В Приморских Альпах две украинские беженки в воскресенье подверглись нападению со стороны мужчины, которого они считали россиянином.

На самом деле нападавшим оказался бывшим украинским военным, его будут судить 17 ноября, пишет 20 minutes.

Изначально издание Nice Martin сообщало, что на девушек напал русскоязычный мужчина. Пострадавшие указывали в качестве мотива то, что они украинки.

"Он ударил меня по лицу, я упал на землю, и он ударил меня ногой. Затем он трижды ударил мою мать", - описывала нападение одна из пострадавших - Алина.

Из-за нападения они получили ушибы, у одной из них сломан нос.

Издание Monaco-Matin пишет, что пострадавшие - Алина и ее мать Елена - приехали из Изюма Харьковской области.

Посольство Украины во Франции отреагировало на нападение, назвав произошедшее "гнусным инцидентом".

Нападавшего задержали вчера вечером. По данным СМИ, он "признал насилие, преуменьшив его". Нападавшим оказался украинец. 33-летний бывший военный прибыл из Украины во Францию 7 месяцев назад.

Он заявил, что сам принял женщин за россиянок из-за "русского акцента". Применение насилия он отрицает, заявив, что лишь сделал "несколько шлепков" и "приложил руку к лицу".

Тем не менее, СМИ, со ссылкой на записи камер, сообщают, что удары были сильными.

Мужчина также заявил, что сожалеет о своей реакции и готов выплатить компенсацию двум женщинам.

Ранее мы писали, как украинского беженца в Ирландии избила интернациональная банда.

Также сообщалось, что в Дюссельдорфе судят двух мужчин, изнасиловавших беженку из Украины на отельном корабле "Оскар Уайльд".