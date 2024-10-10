В сети появилось видео, как сообщается, избиения украинского таксиста в польском Щецине.

Соответствующий ролик опубликовали телеграм-каналы.

По одним данным, пьяные пассажиры не хотели платить таксисту. По другой, они требовали отвезти их в другую точку.

Нападавший называет водителя "украинская тряпка" (szmata - ксенофобское оскорбление в Польше).

Напомним, в прошлом году в Польше пьяный пассажир напал на украинского студента, подрабатывающего таксистом. Поляка задержали.

Между тем в июне Варшава запретила украинским водителям работать в такси на территории страны без получения польских прав на вождение. Смена правил призвана улучшить безопасность и не позволить водителям без польских прав зарабатывать на перевозках людей. Большинство работающих в Польше таксистов – это лица из трех стран: Украины, Беларуси и Грузии. Их граждане получают польские водительские права на основе их замены после подтверждения

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.