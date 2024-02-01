Каждый пятый житель Польши негативно относится к украинцам. Граждане Польши обеспокоены тем, что украинцы могут забрать их рабочие места или считают, что приток граждан Украины стал причиной более медленного роста зарплаты.

Об этом пишет Gazeta PL, ссылаясь на исследование под названием "Польский барометр рынка труда", проведенное Personnel Service.

Согласно исследованию 22% граждан Польши негативно настроены по отношению к украинцам. Нейтрально относятся к приехавшим из Украины 38% поляков. Преимущественно негативно к гражданам Украины относится группа в возрасте от 25 до 34 лет. Положительное отношение выражали в основном лица старше, в возрасте от 55 лет.

Эксперт рынка труда, основатель Personnel Service Кшиштоф Инглот пояснил, что на увеличение негативного отношения к украинцам может влиять удорожание жизни, а также беспокойство о собственном материальном положении, поскольку поляки все больше боятся конкуренции со стороны украинских работников.

"Мы считаем их более конкурентоспособными на рынке труда и озабочены их влиянием на темпы роста заработной платы. Однако следует подчеркнуть, что, когда рабочие места забирают, это касается меньшинства нашего общества. Мы отдаем себе отчет, что украинцы восполняют пробелы, где трудно найти работников", – заявил эксперт.

Как мы писали, еще год назад соцопросы фиксировали ухудшение отношения поляков к украинским беженцам.

Также мы рассказывали, какие настроения царят среди украинских беженцев в Польше.