В Польше планируют продлить помощь украинским беженцам только до конца сентября.

Об этом пишет Rzeczpospolita.

Чиновники, с которыми пообщалось издание, считают, что поскольку украинцы ездят домой на праздники и в отпуск, им не нужна временная защита.

Этот механизм был введен для поддержки беженцев после широкомасштабного вторжения России в Украину.

Сейчас предлагается отменить статус временной защиты после выезда из Польши даже на короткое время (в настоящее время действует ограничение в 30 дней) и уменьшить выплаты на детей.

Издание отмечает, что 21% опрошенных украинских переселенцев заявили, что хотели бы остаться в Польше.

Напомним, недавно появилось сообщение, что Польша продлила действие механизма временной защиты для украинцев до марта 2025 года.

Однако вскоре его опровергли. По данным посольства Украины в Польше, продление коснулось только граждан третьих стран (то есть не украинцев), которые жили в Украине на момент начала войны и бежали от боевых действий. Что же касается остальных украинских беженцев - тех, кто получил номер PESEL со статусом UKR - то они могут пребывать в Польше лишь до 4 марта текущего года. Решение о продлении их защиты пока не принималось.