Информация о продлении украинцам статуса временной защиты в Польше не подтвердилась
Вчера по многим телеграм-каналам прошла новость о том, что Польша продлила украинцам временную защиту до весны 2025 года.
Однако посольство Украины в Польше эту информацию опровергло. По его данным, продление коснулось только граждан третьих стран (то есть, не украинцев), которые жили в Украине на момент начала войны и бежали от боевых действий.
Что же касается остальных украинских беженцев - тех, кто получил номер PESEL со статусом UKR - то они могут пребывать в Польше лишь до 4 марта текущего года. По ним решение о продлении пока не принималось.
Ранее мы писали о том, что Премьер Польши выступил против продления льготного режима торговли для Украины.
А также, что в Польше допустили новую волну миллионов беженцев из Украины, если армия РФ начнет продвижение.
Война в Украине идет уже 695-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 января 2024 года в обновляемом онлайне.
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