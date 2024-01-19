Вчера по многим телеграм-каналам прошла новость о том, что Польша продлила украинцам временную защиту до весны 2025 года.

Однако посольство Украины в Польше эту информацию опровергло. По его данным, продление коснулось только граждан третьих стран (то есть, не украинцев), которые жили в Украине на момент начала войны и бежали от боевых действий.

Что же касается остальных украинских беженцев - тех, кто получил номер PESEL со статусом UKR - то они могут пребывать в Польше лишь до 4 марта текущего года. По ним решение о продлении пока не принималось.

Ранее мы писали о том, что Премьер Польши выступил против продления льготного режима торговли для Украины.

А также, что в Польше допустили новую волну миллионов беженцев из Украины, если армия РФ начнет продвижение.

Война в Украине идет уже 695-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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