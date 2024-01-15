В Польше допускают продвижение армии РФ в Украине и вызванную этим новую волну миллионов беженцев.

Такое заявление сделал замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita.

"Польша не должна быть обременена дополнительной ответственностью в области миграции, потому что, хотя мы и желаем украинцам победы, в конце концов, нельзя исключать возможность того, что российское наступление приведет к смещению фронта на Запад и заставит еще миллионы украинцев приехать в Польшу, в основном женщин и детей. Это будет огромным бременем для нашей страны, и польское общество должно быть готово к этому", - заявил он.

По данным Евростата, сейчас в Польше находится под миллион украинских беженцев.

Ранее мы писали о том, что в прошлом году украинские беженцы начали возвращаться домой, но теперь снова уезжают.

Также мы писали о том, что Дания предупредила, что украинские беженцы должны вернуться домой после завершения войны.

Война в Украине идет уже 691-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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