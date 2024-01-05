В Польше произошел пожар в гостинице, где проживали беженцы из Украины. Четыре украинца получили травмы.

Пресс-секретарь противопожарной службы в Олецко Марек Высоцкий сообщил польскому агентству PAP, что сообщение о пожаре поступило 4 января.

"Сообщение касалось задымления в номере одной из гостиниц Олецко. Прибывшие на место пожарные подтвердили, что пожар начался на первом этаже и распространился на соседние номера. В номерах и коридорах первого и второго этажей было сильное задымление. Некоторые люди из гостиницы эвакуировались из здания самостоятельно, другие вышли на балконы", - рассказал представитель пожарной службы.

Используя лестницу, пожарные эвакуировали с балконов 28 человек из 155, проживавших в отеле. Сообщается, что в настоящее время людей, живших в гостинице, разместили в расположенном неподалеку спортивном зале.

Ранее мы рассказывали, что прошлым летом в Германии погиб маленький украинец при пожаре в общежитии беженцев.

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