На севере Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) загорелся 36-этажный небоскреб в городе Аджман.

Об этом сообщают местные СМИ.

Огонь охватил несколько этажей здания. По предварительным данным, всех людей удалось вовремя эвакуировать и жертв нет.

Ранее мы писали, что в Днепровском районе Киева произошел взрыв в жилой высотке. Пострадал 7-й этаж 16-этажного дома. Вероятной причиной взрыва, вследствие которого погибли два человека и травмированы пятеро, стала утечка газа.

Также мы сообщали, что в начале мая в Канаде на севере провинции Альберта вспыхнул масштабный лесной пожар, из-за которого эвакуировали около 3 700 местных жителей.

Война в Украине идет 489-й день. Мы следим за новостями 27 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны Украины заявило об освобождении Ровнополя. На Восточном фронте украинские силы в конце недели продвинулись от 1 до 2 километров у Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. Под Херсоном - возобновились бои в районе дач у Антоновского моста.

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