Вероятной причиной взрыва в многоэтажке в Днепровском районе Киева, вследствие которого погибли два человека и травмированы пятеро, стала утечка газа.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в своем Telegram-канале.

"При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры г. Киева начато расследование по факту взрыва в жилом доме, что привело к гибели людей по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей и другие тяжкие последствия)", - говорится в сообщении.

"По предварительным данным, 22 июня 2023 года в 03:34 в жилом доме по улице Малышко, вероятно, из-за утечки газа произошел взрыв с последующим сквозным разрушением конструкций на трех этажах", - информируют в прокуратуре.

По данным следствия, эпицентр взрыва, вероятно, находился на 7-8 этажах дома.

"В результате взрыва погибли два человека и пятеро травмированы. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время продолжается эвакуация, в разрушенной части дома специалисты проводят разбор завалов. Устанавливается количество людей, находящихся под завалами.

На месте происшествия работают прокуроры, следователи и эксперты.

Напомним, что пожар в многоэтажке уже ликвидирован, сейчас спасатели демонтируют поврежденные конструкции с помощью автокранов. Спасены 18 человек.

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