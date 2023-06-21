В среду, 21 июня, в Украине продолжается 483-й день войны с Россией.

Ниже лента новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

21 июня

09.07 Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности в Черниговской области.

08.55 Воздушные силы предупреждают о дронах на западе Днепропетровской области.

В регионе объявлена тревога.

08.17 В Московской области два беспилотника упали недалеко от воинской части, сообщил губернатор региона Воробьев.

08.13 В Донецке беспилотник врезался в квартиру многоэтажки на проспекте Маяковского в центре города.

08.00 Потери РФ в Украине с 24 февраля 2022 года.

07.55 В Хмельницкой области сегодня раздавались взрывы.

По данным Воздушных сил, там были сбиты четыре "Шахеда".

07.40 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро:

1. Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетный и авиационный удары по Украине. Информация о последствиях уточняется.

2. За прошедшие сутки российские оккупанты выпустили по Украине 33 иранских дрона, семь ракет С-300, одну крылатую ракету "Искандер-М". Силами ПВО было уничтожено 30 дронов. Кроме того, враг нанес 83 авиационных удара и совершил 58 обстрелов из РСЗО.

3. Основные усилия РФ сосредоточила на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 40 боевых столкновений.

4. На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки. На Авдеевском направлении - в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении - в районе Марьинки. На Шахтерском направлении - в направлении Новомихайловки.

5. Российские оккупанты активно распространяют информацию об эвакуации на случай прорыва ВСУ. Так, в Геническе, на мобильные телефоны коллаборантов поступают SMS сообщения с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации, что, в свою очередь, вызывает панику.

07.32 Поздно вечером РФ ударила по Марганецкой громаде Днепропетровской области. Последствия удара уточняются.