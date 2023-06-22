Глава Офиса президента Андрей Ермак ожидает, что страны НАТО пригласят Украину в Альянс с открытой датой, но с гарантиями безопасности на переходный период.

Об этом он сказал во время онлайн-выступления в Atlantic Council.

"Мы ожидаем, что Украина будет приглашена в НАТО с открытой датой. Это будет сильный сигнал, который ожидают не только в Украине, но и во всем мире", – сказал Ермак.

По его мнению, неспособность НАТО "принять сильное решение" деморализует украинцев, при этом Украина доказала на поле боя, что готова присоединиться к Альянсу.

Вашингтон и Киев продолжают консультации о том, какое решение примут в отношении Украины лидеры НАТО в Вильнюсе - в том числе о гарантиях безопасности для Украины на период, пока она не станет полноправным членом Альянса, добавил Ермак.

В тоже время в Британии предложили не требовать от Киева соблюдения Плана действий по членству для вступления в НАТО.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе. Но он пообещал обсудить, как можно "приблизить Украину к НАТО".

Известно, что президент США Джо Байден на днях сказал, что США не намерены принимать Украину в НАТО по упрощённой схеме. Белый дом считает, что Киев должен соответствовать всем требованиям, выдвигаемым к членам Альянса.