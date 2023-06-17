США не намерены принимать Украину в НАТО по упрощённой схеме. Белый дом считает, что Киев должен соответствовать всем требованиям, выдвигаемым к членам Альянса.

Об этом заявил президент Джо Байден, цитируют СМИ журналистов президентского пула.

"Они (Украина - Ред.) должны соответствовать одним и тем же стандартам. Так что мы не собираемся облегчать им задачу", - заявил Байден журналистам.

"Я думаю, что они сделали всё, что связано с демонстрацией способности к военной координации, но есть целый вопрос, безопасна ли их система? Это не коррумпировано? Соответствует ли она всем стандартам, которым соответствует любая другая страна в НАТО? Я думаю, что это будет. Я думаю, что может. Но это не автоматически", - добавил президент США.

Напомним, накануне западные СМИ писали, что президент США Джо Байден готов отменить для Украины план действий по членству в НАТО.

Ранее МИД Украины потребовал отменить "изживший себя план действий по вступлению" в случае решения принять Украину в НАТО.

А на днях генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что на саммите в Вильнюсе Украину не собираются приглашать в Альянс.

Война в Украине идет 479-й день. Мы следим за новостями 17 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 16 июня: "Тревога в Киеве и делегация из Африки, Путин о ядерном ударе по Украине, что случилось с Будановым".

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