Украина не получит приглашения в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Но мы обсудим то, как мы можем приблизить Украину к НАТО", – сказал он на брифинге по итогам двухдневной встречи министров обороны Альянса.

Также он сообщил о работе по созданию нового Совета Украина-НАТО, "в рамках которого Украина будет присоединена к членам НАТО".

"Мы согласились, что двери НАТО открыты, и Украина станет членом Альянса, и это решение союзников и Украины. Россия не имеет права вето", – заявил Столтенберг.

Накануне Европарламент призвал НАТО пригласить Украину в Альянс, но принять ее только после окончания войны. Соответствующую резолюцию одобрили 425-мя голосами за при 38 голосах против и 42 воздержавшихся.

Между тем западная пресса пишет, что несмотря на риск высоких потерь, контрнаступление ВСУ нельзя было откладывать, поскольку поддержка Украины будет в центре внимания июльского саммита НАТО. При этом официальные лица США говорят, что они понимают, что прогресс Киева на востоке и юге Украины будет медленным и что это "не спринт, а марафон".