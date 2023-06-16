Несмотря на высокие потери, контрнаступление ВСУ нельзя было откладывать, поскольку поддержка Украины будет в центре внимания июльского саммита НАТО.

Об этом говорится в статье Washington Post "Украина добилась небольших успехов по мере контрнаступления".

"Украинские официальные лица предупредили, что контрнаступление повлечет за собой большие человеческие жертвы и потери техники, что, по их словам, усугубляется отсутствием западной авиации для прикрытия с воздуха и дальнобойной артиллерии", - пишут авторы.

Тем не менее, по словам собеседников издания, "начало атаки нельзя было откладывать".

"Киев хочет зафиксировать крупные успехи на поле боя этим летом и осенью, прежде чем наступит суровая зима, и дать западным покровителям доказательства того, что Украина способна победить Россию", - говорится в статье.



Также принимался во внимание фактор, что "поддержка Украины в будущем будет в центре внимания саммита лидеров НАТО в следующем месяце".

Официальные лица США говорят, что они понимают, что прогресс Киева на востоке и юге Украины будет медленным и что это "не спринт, а марафон".

Война в Украине идет 478-й день. Мы следим за новостями 16 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 15 июня. Вчера во время ночного обстрела РФ выпустила четыре крылатые ракеты и более 20 "Шахедов". Три ракеты попали по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. Взрывы также раздавались в Одесской области и Харькове. Там сбивали беспилотники.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает о событиях минувшего дня в своем блоге.