Украинские войска еще не начали контрнаступление, а проводят наступательные действия с целью выявления слабых мест в защите РФ.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Мы еще не начинали контрнаступление как таковое, а Россия говорит: "Мы уже выиграли, мы уже отбили контрнаступление", – сказал советник Андрея Ермака.

Он назвал три цели текущих ударов.

"Первое – уничтожить как можно больше мобилизованных, откровенно говорю, чтобы добавить психологического давления на российскую армию.

Второе – уничтожить как можно больше российской техники, окончательно уничтожить, чтобы они ее не использовали. Именно это сегодня делают наши Вооруженные силы: они уничтожают, уничтожают и еще раз уничтожают. При этом постепенно продвигаются в рамках тестировочного режима, то есть они смотрят, где слабее всего будет.

Третья составляющая – это не конкретное направление. Сегодня Украина демонстрирует, что такое современная война, – она атакует на многих направлениях сразу. То есть мы сегодня демонстрируем, что в меньшинстве даже можно идти на многих направлениях. Это уникальная история. Поэтому – тестирование, позволяющее продвигаться вперед, создавать панические настроения", – сказал Подоляк.

Ранее эксперты, опрошенные Sky News, выразили уверенность, что Украина уже начала полноценное наступление, а не разведку боем.

А агентство Reuters опубликовало несколько выводов о том, как это наступление ВСУ проходит.

Накануне в Минобороны сообщили, что украинская армия при наступлении несет в разы меньше потерь, чем российские войска.