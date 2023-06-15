Агентство Reuters опросило западных экспертов о том, как проходит контрнаступление ВСУ. Вот несколько ключевых выводов:

- обе стороны стремятся к истощению ресурсов противника

- риск для украинцев заключается в том, что, прежде чем они доберутся до российской линии обороны, они слишком сильно пострадают, и будет слишком сложно прорвать ее.

- основная линия российской обороны имеет глубину в 10-15 километров

- Украина не может добиться стратегической внезапности, но будет изо всех сил стараться добиться оперативной и тактической внезапности. Это потребует маскировки и дезинформации.

- пока только три из 12 подготовленных для наступления штурмовых бригад участвовали в боевых действиях на юго-востоке.

- через 5-6 дней после начала основной фазы контрнаступления прогресс, похоже, остановился. Импульс, который ВСУ накопили за первые пару дней, "по сути исчез".

- Украина могла потерять до 15% своих автомобилей Bradley и несколько процентов своих Leopard, хотя, возможно, украинские силы вернули некоторые из этих машин и отправили на ремонт.

Война в Украине идет 477-й день. Мы следим за новостями 15 июня 2023 года в своем онлайне .

Также мы подводили итоги дня 14 июня. На Южном фронте, где уже больше недели ВСУ ведут наступательные действия, продолжаются бои на Времьевском выступе. Судя по всему - главной ареной стала Макаровка под Великой Новоселкой.

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