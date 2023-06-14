ВСУ при наступлении на российские войска несут в 5-9 раз меньше потерь, чем противник.

Об этом у себя в телеграм-канале заявила замминистра обороны Анна Маляр.

На Бахмутском направлении "у врага погибших в 8,73 раза больше, почти в девять раз". На Запорожском и Бердянском направлениях "погибших у противника в 5,3 раза больше, чем у нас".

Заявления РФ о том, что украинские потери выше российских Маляр назвала "фейками", цель которых - "деморализация и создание паники".

Напомним, что о высоких потерях наступающих сил заявляют, помимо российских руководителей, и ряд западных СМИ. Сегодня "Вашингтон пост" сообщила, что в одном из подразделений под Великой Новоселкой из 50 человек погибло 30. Украина этого не подтверждала.

Отметим, что традиционно считается, что потери наступающих выше, чем у обороняющихся.

Исключениями могут стать ситуации, в которых удар наносится внезапно и по слабо укреплённым позициям противника (что было, к примеру, в Харьковской области во время осеннего наступления ВСУ в 2022 году). Либо же при абсолютном техническом превосходстве наступающих.

Оба этих фактора вряд ли имеют место на юге Украины сейчас. Известно, что россияне построили там одну из наиболее протяжённых и глубоко эшелонированных оборонительных систем.

К тому же армия РФ имеет преимущество в артиллерии и авиации, которые, судя по репортажам западных изданий с передовой, и наносят сейчас основной урон силам ВСУ.

Ранее В НАТО назвали ожидаемыми потери западной техники ВСУ при наступлении.

До это издание The Economist писало, что Украина понесла значительные потери в бронетехнике и живой силе в ходе наступления.

Недавно ВСУ назвали потери России на юге Украины.