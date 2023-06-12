МИД Украины призывает Германию передать больше танков Leopard 2 и другой бронетехники для контрнаступления ВСУ.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник, сообщает ntv.

"Украинская армия крайне остро нуждается в гораздо большем количестве западных боевых танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники", - заявил Мельник.

Он считает, что Берлин может безболезненно выделить втрое больше танков Leopard 2, чем сейчас (18 единиц), поскольку запасы Бундесвера составляют 300 танков.

Также Мельник просит передать ВСУ "еще 60 боевых машин пехоты Marder".

Напомним, западные СМИ пишут о значительных потерях техники ВСУ в ходе наступления.

Ранее мы писали, что в конце мая Украина получила от союзников около 60 танков Leopard 2.

Кроме того, 9 июня США объявили о новой военной помощи для Украины на два миллиарда долларов.

Война в Украине идет 474-й день. Мы следим за новостями 12 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 11 июня. За последнюю неделю поступает много неофициальных сообщений о том, что украинская армия ведет массированные атаки с целью прорвать линию укреплений российских войск и перерезать сухопутный коридор в Крым.

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