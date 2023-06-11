Министерство обороны Украины официально подтвердило освобождение двух сел на юге: Благодатного и Макаровки.

Об этом написала в своем телеграм-канале замминистра обороны Анна Маляр.

"На направлениях, на которых производится наступление. На Бахмутском направлении наши войска продолжают штурмовые действия. Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250м. На юге есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров.

Деоккупированы населенные пункты Благодатное и Макаровка", - сказано в записи.

Маляр добавила, что на направлениях, где наши войска в обороне, ни одной позиции не потеряно.

Напомним, сегодня появилось видео из Благодатного Донецкой области, откуда вышли подразделения армии РФ, чтобы не попасть в окружение. Теперь в селе уже украинская армия.

Также в сети было опубликовано видео с украинскими военными из села Нескучное Донецкой области. Кадры обнародовали бойцы 29-й бригады, которые заявляют, что 10 июня освободили Нескучное.

Ранее мы детально анализировали, что происходит на южном фронте. По данным Запада, российские силы в Запорожской области ведут оборону "в соответствии с разумной тактической доктриной".