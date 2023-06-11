Что происходит на южном фронте по состоянию на это утро.

Украинские официальные источники по-прежнему наступательные действия на юге не комментируют.

"Институт изучения войны" (США) пишет, что российские силы в Запорожской области ведут оборону "в соответствии с разумной тактической доктриной".

Эта доктрина требует, чтобы первый эшелон войск отражал или замедлял атакующие силы с помощью минных полей, укреплений и опорных пунктов, а второй эшелон сил контратаковал при любом прорыве противника.

По данным "Института", украинские силы, хоть и продолжали "ограниченные наземные атаки" в Донецкой и Запорожской областях, по состоянию на 10 июня "добились незначительных успехов" в районе Лобкового и Новопокровки (Запорожская область).

Российское минобороны утверждает, что "все атаки отбиты".

Российские военные паблики пишут о боях в районе Лобкового, которое уже несколько дней находится в "серой зоне", но утверждают, что в целом в Запорожской области фронт украинским силам продавить не удаётся. Хотя и предполагают, что в ближайшее время массированные атаки повторятся.

При этом, по их данным, основные бои сейчас идут на участке южного фронта в Донецкой области под Великой Новоселкой - в районах Урожайного и Новодонецкого, а также Сторожевого. ВСУ, как пишут российские паблики, смогли взять ряд высот на этих направлениях. Вчера также россияне сообщали, что их войска вышли из Нескучного и Благодатного (оттуда уже есть видео ВСУ), чтобы не попасть в окружение, отойдя на следующую линию обороны. По мнению российских военных телеграм-каналов атаками на Урожайное пытаются войти в тыл российским войскам на Времьевском выступе.

Отдельные российские военкоры предрекают затишье на южном фронте из-за дождей.

Украинские военные телеграм-каналы подтверждают продвижение ВСУ южнее Великой Новоселки.

"Но враг подтянул на это направление значительные резервы, как человеческие, так и технику", - пишет канал Deep State, прогнозируя, что "ближайшие дни будут очень морально тяжелыми, поэтому готовьтесь к разным новостям".