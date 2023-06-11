Украинская армия добилась значительных тактических успехов в Запорожской области в рамках начального этапа контрнаступления.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

ISW пишет, что ВСУ провели контрнаступательные операции на не менее четырех участках фронта. В районе Белогоровки в Луганской области, на границе Донецкой и Запорожской областей в районе Большой Новоселки и в районе Орехова на Запорожье шли активные боевые действия. Удалось продвинуться на 1400 метров под Бахмутом (подтверждено заявлением представителя ВСУ, спикера Череватого).

"10 июня опубликованные геолокационные данные дополнительно подтверждают, что украинские силы в западной части Запорожской области достигли локальных успехов во время контратак на юго-западе и юго-востоке от Орехова, - сообщают аналитики.

Несмотря на подтвержденные успехи украинской армии, российские "военные корреспонденты" продолжают утверждать, что российские силы в этом районе успешно отражают попытки украинского наступления.

В то же время командир ВСУ опроверг начало масштабной атаки под Запорожьем, называя это "разведкой боем".

Война в Украине идет 473-й день. Мы следим за новостями 11 июня 2023 года в своем онлайне.

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