Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о наступлении украинских войск, заявил, что "контрнаступательные и оборонные действия происходят в Украине, но на какой они стадии я не буду подробно говорить". Он добавил, что скоро результаты все ощутят.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Президент Украины заявил, что ежедневно находится на связи с командующими ВСУ разных направлений – с Александром Сырским, Александром Тарнавским, Эдуардом Москалевым, Сергеем Наевым, Валерием Залужным.

"Все сейчас настроены позитивно. Так Путину и передайте", - сказал Зеленский.

Напомним, на днях Владимир Зеленский провел совещание с командующими войск Запорожского направления, где сообщалось о наступлении ВСУ.

Тем временем, по данным Института изучения войны, ВСУ продолжают наступать на четырех участках фронта.

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