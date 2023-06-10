Российские паблики пишут, что ВСУ якобы начали подготовку к новому наступлению в Запорожской области.

Представитель назначенной РФ "власти" региона Владимир Рогов утверждает, что на Ореховском и Пологовском участках Запорожского фронта уже около двух часов идет мощный обстрел из тяжелых видов вооружения.

Также, по его словам, параллельно на минимальном удалении от линии фронта ВСУ проводят переброску бронетехники и живой силы.

Рогов считает, что украинская армия пойдет в новое наступление в районе Работино Ореховского района Запорожской области.

Об активности ВСУ на этом направлении пишут и российские военные Telegram-каналы.

Украина, напомним, наступательных действий на южном фронте не подтверждает.

Ранее мы подробно писали о ситуации на Запорожском направлении.

Война в Украине идет 471-й день. Мы следим за новостями 9 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 8 июня. Вчера начался поток заявлений из России и с Запада о том, что началось масштабное украинское наступление в направлении сухопутного коридора в Крым. Украинские военные паблики сообщают о происходящем скупо, но дают понять, что активизация наступательных действий на южном направлении произошла. Украинские власти начали осторожно намекать на то, что наступление Украины уже началось, однако со многими оговорками.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.