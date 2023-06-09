Армия России начала перебрасывать военную технику из Мариупольского района на захваченные территории Запорожской области.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Также, по его словам, активизировались полеты российской авиации в сторону Бердянска и Запорожья.

Ранее стали появляться видео боев на Запорожском направлении от бойцов ВСУ. На одном из них был снят бой в селе Лобковое на линии фронта.

Война в Украине идет 471-й день. Мы следим за новостями 9 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 8 июня. Вчера начался поток заявлений из России и с Запада о том, что началось масштабное украинское наступление в направлении сухопутного коридора в Крым. Украинские военные паблики сообщают о происходящем скупо, но дают понять, что активизация наступательных действий на южном направлении произошла. Украинские власти начали осторожно намекать на то, что наступление Украины уже началось, однако со многими оговорками.

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Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.