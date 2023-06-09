Президент России Владимир Путин заявил о начале украинского наступления.

Об этом он сказал во время общения с журналистами по итогам встречи с главами правительств государств СНГ и ЕАЭС. Его слова приводят российские СМИ.

"Можно точно сказать, что украинское наступление началось, об этом говорит использование стратегических резервов", - отметил президент РФ.

Он утверждает, что ВСУ "не достигли поставленных целей ни на одном участке" фронта, а "все предпринятые до сих попытки контрнаступления провалились".

Путин добавил, что за последние дни "наблюдаем значительные потери у Украины, они превышают классический показатель". Но при этом он считает, что "наступательный потенциал ВСУ еще сохранился".

Вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ пытались прорваться на четырех направлениях в Запорожской области, но понесли потери и отступили.

А сегодня военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке рассказал о потере ВСУ иностранной техники: ЗРК Iris-T, не менее двух Leopard 2 и 13 БМП Bradley.

Напомним, Украина не подтверждает начало полномасштабного наступления.