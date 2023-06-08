Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ночь на 8 июня Вооруженные силы Украины пытались прорвать оборону россиян на запорожском направлении.

Его слова передают российские СМИ.

"Сегодня в 1:30 ночи на запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны", - сказал чиновник.

По словам Шойгу, разведка россиян своевременно обнаружила части ВСУ и по ним был нанесен превентивный удар артиллерией, авиацией и противотанковыми средствами.

"На всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел. В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава", - сообщил Шойгу.

Министр также заявил, что за 7 июня ВСУ якобы потеряли 945 человек, 33 танка, 28 боевых машин пехоты и 38 боевых бронированных машин, а также три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.

Ранее об интенсивных боях в Запорожской области с ночи сообщали российские военные телеграм-каналы. Украина этого не подтверждала и ситуацию на южном участке фронта не комментировала.

Также западные СМИ сегодня написали о начале наступления ВСУ.