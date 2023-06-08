В четверг, 8 июня, продолжаются заявления россиян о масштабных боях в Запорожской области.

Военные паблики РФ пишут, что атаки ВСУ продолжаются волнообразно на Ореховском направлении. Об их итогах они сообщают противоречивую информацию. Одни пишут, что все атаки отбиты, другие - что ВСУ смогли занять одну из высот около передовых позиций россиян, но, как утверждается, "без глубокого прорыва" внутрь российской обороны.

Называемая причина - обилие минных полей, когда технике приходится двигаться по узким направлениям, где ее накрывает огонь армии РФ, которая как раз на этом направлении ожидала атак украинской армии, а потому была возможность подготовиться, укрепить позиции и "пристреляться".

Сейчас, как пишут российские телеграм-каналы, бои продолжаются.

Россияне при этом публикуют фото техники, которая якобы принадлежит ВСУ.

Украинские военные паблики пишут, что "продолжаются тяжелые кровопролитные бои вдоль линии столкновения от Орехова до Павловки".

В Украине ситуацию не комментируют.

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