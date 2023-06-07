На Бахмутском направлении ВСУ перешли из обороны в наступление. За минувшие сутки они продвинулись на разных участках под Бахмутом на 200-1100 метров.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, РФ на этом направлении перешла к обороне и перебрасывает резервы из глубины.

"Вагнеровцы остаются кое-где в тыловых подразделениях. По состоянию на сегодняшний день боевые действия ведет регулярная армия РФ, задействует десантно-штурмовые отряды", - пишет Маляр.

Маляр отметила, что так долго держать оборону Бахмутского направления и сейчас на нем наступать удается, в том числе, благодаря заранее подготовленным укреплениям.

Напомним, ранее 5 июня в Минобороны заявили о существенном продвижении ВСУ под Бахмутом.

Также по данным источников CNN, "значительное усиление боевых действий" произошло на востоке Украины, где ВСУ с помощью наземных атак и артиллерийских ударов начали прощупывать слабые места в российской обороне, через которые можно прорваться.

Война в Украине идет 469-й день. Мы следим за новостями 7 июня 2023 года в своем онлайне.