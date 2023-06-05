Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в понедельник, 5 июня.

Главное из заявлений президента:

Подтвердил продвижение ВСУ в районе Бахмута и "на Донетчине". Заявил, что готовятся санкции против тех, кто помогает РФ обходить ограничения. Сообщил о совещаниях по "трансформации страны" после войны, энергетике и сельскому хозяйству. Высказал надежду, что предстоящий саммит НАТО будет "содержательным".

Напомним, в Минобороны подтвердили наступление ВСУ под Бахмутом.

Также сегодня газета The New York Times написала, что американские официальные лица заявили, что всплеск атак на фронте в Украине был возможным признаком начала давно запланированного контрнаступления Киева.

Ранее мы анализировали, что означают атаки ВСУ на юге и под Бахмутом.

Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 4 июня. Вчера сообщалось о прорыве ВСУ в районе Угледара в Донецкой области, но официальных подтверждений этому нет. По данным Генштаба ВСУ, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом. Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Бои там проходят практически круглосуточно.

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Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой.