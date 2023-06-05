Украина имеет достаточно оружия для контрнаступления.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Reuters.

Глава украинского МИД не ответил на вопрос, началось ли контрнаступление. По его словам, самое важное не то, когда оно начнется, а чтобы оно закончилось победой Украины, которая, как сказал министр, сделает возможным членство Киева в Североатлантическом альянсе.

"Членство в НАТО не может остановить эту войну, но членство в НАТО остановит дальнейшие войны. Вот почему лучший способ обеспечить безопасность в регионе – это прийти к моменту, когда Украина станет членом НАТО", – заявил Кулеба.

Глава украинской дипломатии добавил, что членство в НАТО является следующей большой целью на повестке дня Украины после того, как она добилась получения в будущем истребителей F-16.

"Мы разблокировали все оружие... Не осталось ничего большого, за что бороться", – сказал Кулеба.

Ранее, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению ВСУ.

Однако в тот же день замглавы ОП Игорь Жовква сообщил, что у Киева недостаточно оружия для контрнаступления.

Между тем в США уверены, что удовлетворили потребности Украины для наступления, и очень этим довольны.