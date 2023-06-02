США уверены, что удовлетворили потребности Украины для проведения контрнаступления.

Об этом заявил на брифинге в пятницу представитель Белого дома Джон Кирби.

"Мы очень довольны тем, что мы удовлетворили все потребности Украины для проведения ими наступления. Когда оно произойдет - решать им, но мы уверены, что мы сделали все, что могли и, когда я говорю мы, я имею в виду не только Соединенные Штаты", - сказал Кирби.

Он подчеркнул, что США и союзники "сделали много и готовы продолжать делать многое в предстоящие недели и месяцы".

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что решающую роль в контрнаступлении ВСУ должны обеспечить танки. По его словам, модернизированные современные танки и умение их использовать будут фундаментальными для успеха Украины.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский высказался на тему, когда начнется контрнаступление ВСУ.

"Это не кино, мне сложно сказать, как вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия, и не только увидела, но и почувствовала", - сказал он.

Между тем мы разбирали главные версии переноса контрнаступления, которое сначала анонсировалось на весну.