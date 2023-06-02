Потенциальным направлением наступления ВСУ может быть территория РФ.

Такое мнение высказал британский военный аналитик Стюарт Кроуфорд в интервью газете Express.

Он называет такой вариант "хук слева", считая его самым рискованным, но позволяющим избежать прямого удара по подготовленным российским позициям. Он предлагает ударить по Белгородской области, а затем свернуть на юг, чтобы обойти российские укрепления с фланга.

"Этот непрямой подход имеет много достоинств. Если украинцы достаточно смелы, а Запад не слишком брезгует "эскалацией", то это снимает все трудности прямого штурма подготовленных российских позиций", - отмечает эксперт.

Британская разведка ранее сообщала, что рейды РДК в Белгородскую область уже поставили РФ перед дилеммой: укреплять оборону в своих приграничных районах или позиции на оккупированной Украине.

Война в Украине идет уже 464-й день. Мы следим за новостями 2 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 463-го дня войны. Ночью был новый обстрел Киева. Противник выпустил из Брянской области 10 ракет "Искандер". Все они были сбиты.

Обломки упали на города и привели к жертвам. Крупнейшая трагедия произошла возле больницы №3 в Деснянском районе Киева, где погибли три человека, среди них - 9-летняя девочка. По версии их родственников, они погибли, потому что не смогли попасть в убежище, которое оказалось закрытым.

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