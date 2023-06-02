Президент Украины Владимир Зеленский высказался на тему, когда начнется контрнаступление ВСУ.

Об этом он заявил на совместном брифинге с эстонским коллегой Аланом Карисом.

"Это не кино, мне сложно сказать, как вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия, и не только увидела, но и почувствовала. Особенно мы говорим о тех войсках, которые оккупировали нашу территорию. Деоккупация наших территорий - это и есть результат контрнаступления", - сказал он.

Зеленский заверил, что украинцы поймут, что контрнаступление уже происходит, когда ВСУ начнут освобождать украинские территории.

Также он пригрозил публично бороться со странами, помогающими РФ обходить санкции.

"Есть, к сожалению, государства во всем мире и на Европейском континенте, которые, хотят этого или не хотят, но помогают обходить санкции. Обход санкций – честно говоря, я даже немного устал в этой борьбе, думаю, я начну публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции", - сказал президент на брифинге.

Он считает парадоксальным, что пока одни страны пытаются нарастить производство ракет ПВО для Украины, другие фактически помогают РФ создавать ракеты для обстрелов.

"Чтобы мы все выглядели адекватными, а не болванами. Можно, конечно, думать, как нам продуцировать ежемесячно сотни ракет (для систем ПВО - Ред.) и как это сложно сделать, а с другой стороны, давать возможности, чтобы они обходили и производили больше "Х" или других баллистических ракет. То есть какая-то ерунда происходит", - сказал президент.

Ранее премьер-министр Венгрии Орбан призвал не допустить наступления ВСУ, так как оно чревато огромными людскими потерями прежде всего для Украины.

А по словам генсека НАТО, Украина готова к успешному контрнаступлению.