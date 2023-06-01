Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским никак не повлияла на позицию Сербии по санкциям против России.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич на полях саммита Европейского политического сообщества, который проходит сегодня в Кишиневе, пишет PTC.

"У меня была возможность коротко поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Важно сказать, что Украина не признала независимость Косово и уважает территориальную целостность Сербии, так же как и Сербия в соответствии с Уставом ООН уважает целостность Украины. У нас был короткий разговор, но решение о санкциях против России принимают граждане Сербии через свое руководство, и когда мы говорим о санкциях, мы свое решение приняли в марте 2022 года и высказали свою позицию. Никогда вы не можете изменить чью-либо позицию одним разговором. У Сербии своя политика, Сербия - самостоятельная и независимая страна, мы уважаем Украину, хорошо, что мы поговорили, но Сербия блюдет свои интересы", - сказал Вучич.

Напомним, в марте Александар Вучич заявлял, что Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине.

При этом министр экономики Сербии Раде Башта призвал к введению санкций против России. В Кабмине и парламенте его не поддержали.